Deel dit artikel:











Harksteder vindt stukje worst met weerhaken: 'Hier gaat een hond dood aan' Het stukje worst met weerhaken werd gevonden in een parkje in Harkstede. (Foto: Rob van Dort)

Rob van Dort keek woensdagmiddag vreemd op toen hij zijn trouwe viervoeter uitliet in het parkje aan de Schout Poelmanstraat in zijn woonplaats Harkstede. In het gras vond hij een stukje worst waarin drie scherpe weerhaken zaten.

De hondenbezitter schrok toen hij het stukje worst zag liggen, nam het mee naar huis en maakte er thuis een foto van. Van Dort attendeerde RTV Noord op zijn vondst en roept plaatsgenoten er via deze weg op een oogje in het zeil te houden als het tijd is voor het dagelijkse rondje met de hond. 'Onze hond eet gelukkig niet van de grond, maar andere honden zijn denk ik niet zo gelukkig wanneer ze zoiets opeten. Hier gaat een hond dood aan', vertelt de Harksteder. Gefrituurde sponzen Dat er mensen in onze provincie zijn die op z'n zachtst gezegd weinig sympathie hebben voor huisdieren, werd al eerder duidelijk. Zo werden er begin deze maand nog gefrituurde sponzen gevonden op Landgoed Fraeylemaborg in Slochteren. Lees ook: - Gefrituurde sponzen gevonden op Landgoed Fraeylemaborg