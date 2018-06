Versterkingsadvies SodM 'maakt 't er niet duidelijker op'

De onzekerheid over de versterkingsoperatie is voor inwoners van Overschild alleen maar groter geworden na het advies woensdagochtend van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Nadat de Nationaal Coördinator Groningen eerder stelde dat 22.000 huizen geïnspecteerd moesten worden voor versterking; zegt het SodM nu dat maar 5000 gebouwen daarvoor in aanmerking komen. Voor de inwoners van Overschild, die vrijwel allemaal bevingsschade hebben, is het er niet duidelijker op geworden.

Vlag halfstok

Bij Peter Nattinga aan de Kanaalweg hangt, net al bij veel andere woningen in het dorp de vlag halfstok. 'Ik weet nog steeds niet of mijn woning voor versterking in aanmerking komt. Het kan zomaar zijn dat ze zeggen dat mijn woning sterk genoeg is en dat het huis van de buren dat niet is, of andersom. Die onzekerheid blijft, ook na dit nieuwe advies.'

Honderd meter verderop is Freek Govers in de tuin aan het werk. 'Mijn woning moet versterkt worden. Ik heb het rapport opgevraagd. Het staat er zwart op wit. Maar wat als er straks weer een ander advies komt. Het is onzekerheid alom. Dat geldt voor het hele dorp.'



