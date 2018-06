SodM: 'We hebben veiligheidswinst geboekt door lager winningsniveau'

'Het getal van 22.000 huizen die versterkt moeten worden, was gebaseerd op een gaswinning van vijftig miljard kuub voor de komende decennia. We zitten nu op een lager niveau en dat levert veiligheidswinst op.'

1. Een dijk van een theorie?

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) kwam vandaag met het advies om vijfduizend in plaats van 22.000 gebouwen in Groningen te versterken. Inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het SodM is te gast in onze studio. Om zijn 'theorie van de veiligheidswinst' te onderbouwen, trekt Kockelkoren een vergelijking met onze dijken.

2. Lijn Noord

Geen openbaar vervoer, maar wel onze nostalgische, gele bus die door de provincie rijdt. Groningers die vandaag met hun handen in het haar zaten vanwege de staking, konden meerijden. Onze verslaggever Beppie van der Sluis ging rond met snackjes in de bus en ze luisterde naar de verhalen van de reizigers. Want hoe belangrijk is het busvervoer in onze provincie?

3. Staken of niet?

Ondertussen verzamelen de chauffeurs van de 'echte' bussen zich bij het hoofdkantoor van Qbuzz in de stad. De meesten schrijven zich in als staker, maar sommigen willen aan het werk. Zij worden niet belemmerd, maar het schuurt wel...

4. Soepele salsa

Van Mexico tot Ghana en van Maleisië tot Moldavië: de hele wereld danst vanaf morgen weer in Warffum. Daar is de 53ste editie van Op Roakeldais. Beppie krijgt een stoomcursus salsadansen, maar dat gaat niet zo soepel...

