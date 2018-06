Ondernemers over hinder Ring Zuid: Van 'rampzalig' tot 'het is wat het is'

Bedrijven balen ervan dat de vernieuwing van de zuidelijke ringweg van Groningen twee jaar langer duurt. 'Rampzalig', vindt NoordZaken-panellid Ayhan Tatlicioglu.

Hinder voor klanten en medewerkers, economische schade en slecht voor het imago. Maar niettemin een dankbaar gespreksonderwerp bij de koffiemachine.

Bedrijven moeten het zelf maar zien op te lossen. We vragen de panelleden wat de werkzaamheden betekenen voor hun organisatie. En wat zijn de gevolgen voor het vestigingsklimaat van de regio als geheel? Het woord is aan het panel.

'Provincie en stad, vertel wat het is, wees realistisch'

Wilfred den Hartog, Organ Assist

'Dat het project nu langer duurt, vind ik extreem jammer, ik snap het ook niet. Wat ik nodig heb voor mijn bedrijfsvoering is een correcte informatievoorziening. Dus provincie en Stad: vertel gewoon wat het is. Wees realistisch. Als je er twee jaar naast zit met je planning, dan zat je vanaf het begin al niet goed en was dat ook wel eerder bekend.'

'Mijn personeel en ook ikzelf zijn er natuurlijk niet blij mee, op de korte termijn gedacht natuurlijk. Vergeet niet dat voordat de werkzaamheden begonnen het Julianaplein een drama was.'

'Voorlopig staan we gewoon langer in de file, zowel 's ochtends als 's avonds. Het is wat het is. We zoeken wel naar sluiproutes, maar dat gaat ook niet zo soepel. Eigenlijk het enige dat ondernemers kunnen doen is flexibel zijn met de werktijden voor medewerkers en ze de mogelijkheid bieden om thuis te werken.'

'Wij zijn gelukkig redelijk flexibel. We hoeven niet allemaal op hetzelfde tijdstip te beginnen, maar veel medewerkers hebben ook verplichtingen buiten het werk, zoals kinderen ophalen. Dat maakt het wel ingewikkeld.'

Het stad-Groninger bedrijf Organ Assist ontwikkelt en produceert apparatuur waarmee lichaamsfuncties in organen, die worden getransplanteerd, op peil worden gehouden.

'Geen enkel alternatief om onszelf beter bereikbaar te maken'

Ayhan Tatlicioglu, directeur InterPsy

'Onze hoofdvestiging ligt pal aan de Ring. Het werk aan de weg is echt heel vervelend voor onze cliënten. Er is ook geen enkel alternatief om onszelf beter bereikbaar te maken. Ik heb geen idee hoe dat zou moeten.'

'Er komt ook van alles bij. Zo werd er onlangs per ongeluk een kabel stukgetrokken en zaten we een dag zonder elektriciteit en dus zonder computers. Vooral de cliënten waren er de dupe van. En dan heb ik het nog niet eens over de economische schade en die we nergens kunnen verhalen. Voor onze collega's van de spoedopvang van Lentis en bijvoorbeeld de ambulances van het UMCG die met spoed rijden, is het extra vervelend.'

'Ondanks de zorgvuldige voorbereiding van het hele project, verrasten ze ons op een vervelende manier met die met twee jaar extra bouwtijd. Ik vind het echt rampzalig. Ik kom uit het zuiden van de stad en deed er ongeveer en kwartiertje over om op het werk te komen. Dat is momenteel ruim tweemaal zo lang en ik moet iedere dag kijken op welke routes er afsluitingen zijn. Het zorgt in elk geval voor een tijdelijke verslechtering van het vestigingsklimaat. Zoek je iets voor de komende drie jaar, dan zoek je dat momenteel niet in het zuiden van de stad.'

Inter-Psy is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en werkt in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

'Had vooraf geïnvesteerd in treinverbindingen uit de regio naar de stad'

Martin van der Leest, directeur Sealteq

'Wat ik serieus jammer vind is dat niet eerder, in de aanloop naar de aanpak van de Ring, is geïnvesteerd in openbaar vervoer. Met een treinverbinding van Groningen naar Stadskanaal en door naar Emmen had je de dagelijkse stroom van duizenden auto's uit deze contreien naar de stad sterk kunnen verminderen. Dan had je visie getoond. Misschien moet ter compensatie van de overlast maar iets gebeuren met gratis openbaar vervoer.'

'We rijden met zo'n honderd voertuigen door heel Nederland. We doen veel projecten in en om Groningen en zullen dus de nodige hinder ondervinden, maar dat is in het hele land het geval. Overal is voortdurend vertraging door activiteiten aan de weg. Ik snap dat het in Groningen leeft, maar voor ons is het business as usual.'

'Als reden voor de vertraging wordt nu het personeelstekort genoemd. Dat zou best kunnen, maar het is ook maar de vraag hoe de overheden het bestek hebben aangeleverd aan de inschrijvende partijen. Wij schrijven regelmatig in op aanbestedingen en daar zitten vaak nogal wat open eindjes in. Risico's zijn daardoor niet altijd goed in te schatten.'

Sealteq in Stadskanaal doet in bescherming en behoud van staal- en betoninstructies.

'Overlast zo goed mogelijk opvangen'

Erik Meems, directeur Century Autogroep

'We proberen op allerlei manieren de overlast op te vangen: fietsen van de zaak, e-bikes voor klanten, ruimere en flexibelere openingstijden, een haal- en brengservice en een shuttle-service. Op onze Campus in Groningen kunnen klanten zelfs flexwerken. We hebben daarbij het geluk dat we meerdere vestigingen hebben en dat we klanten ook daarheen kunnen leiden.'

'We moeten voor onze bereikbaarheid alternatieven bedenken. Nu de aanleg van de Ring meer tijd gaat kosten, zullen we een tandje bij moeten schakelen en extra initiatieven moeten ontwikkelen. Dat begint met de juiste informatie en communicatie. Daar helpt Groningen Bereikbaar ons.'

'Het vestigingsklimaat hangt niet alleen af van de drukte op de Ring, maar ook het bedrijfsleven en de overheid zullen scherp moeten blijven op het bedenken van andere zaken die de stad Groningen aantrekkelijk houden.'

Century Autogroep is dealer van VW, Audi en Skoda. Sinds 1932 in de stad Groningen, nu met 17 vestigingen aanwezig in Groningen en Drenthe.

'We voorzien onze relaties van alternatieve routes'

Karin Orsel, directeur MF Shipping, Farmsum

'Onze medewerkers zijn langer onderweg. Voor zowel het woon-werkverkeer als voor de zakelijke reizen moeten we extra tijd rekenen. En bij evenementen, zoals onlangs een tewaterlating, brengen we onze relaties op de hoogte van de werkzaamheden en voorzien we ze van alternatieve routes. Dat wordt wel gewaardeerd en de werkzaamheden leveren verder geen moeilijkheden op. Bereikbaarheid is belangrijk, maar het gaat me te ver om de langdurige hinder te koppelen aan het vestigingsklimaat van de regio Groningen.'

MF Shipping Group in Farmsum is een rederij en verzorgt management van schepen.

