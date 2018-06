Ligt de lat voor nieuw Wedeka-personeel te hoog?

De instroom van mensen die een beschutte werkplek bij Wedeka zoeken, stokt.

Dat concludeert wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) van de gemeente Stadskanaal.

Twee groepen

Sinds de Participatiewet is de voormalige doelgroep van Wedeka opgesplitst in twee delen: de kansrijke groep op de arbeidsmarkt is ondergebracht in 'afspraakbanen' en wordt waar het kan ondergebracht bij reguliere werkgevers.

De groep mensen die niet mee kan komen in het bedrijfsleven, kan een beschutte werkplek krijgen bij Wedeka. 'We begeleiden momenteel minder mensen naar een beschutte werkplek dan het quotum van voormalig staatssecretaris Jetta Klijnsma mogelijk maakt', aldus Hamster, tevens lid van het Dagelijks Bestuur van Wedeka.

Op zoek

'We zijn wel hard op zoek naar mensen die kans maken op een beschutte werkplek, want er is plek. We benaderen dan ook het praktijkonderwijs en we hopen dat ze snel komen. Zo kan het UWV hen testen en een indicatie meegeven', zegt Hamster.

Lat te hoog?

PvdA-raadslid Grietje Schipper vraagt zich af of die testen van het UWV niet te zwaar zijn: 'Wordt de lat om in te stromen niet te hoog gelegd?'

Hamster sluit niet uit dat dit er iets mee te maken heeft. 'Voorheen was er sprake van een veel bredere definitie', laat Hamster weten. 'De beschutte werkplekken gelden voor mensen die zeer arbeidsbeperkt zijn. Mogelijk is die definitie te zwaar en wellicht kunnen er toch meer mensen aan de slag.'

Lees ook:

- 'Een grote groep valt nu buiten de boot'

- Groningen blijft goed omgaan met arbeidsgehandicapte