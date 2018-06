Stad moet zoeken naar extra ruimte voor sociale huurwoningen

Het stadsbestuur van Groningen moet bij nieuwbouwprojecten extra koersen op het bouwen van sociale huurwoningen, maar ook op de bouw van betaalbare koopwoningen. Dat heeft de gemeenteraad woensdagmiddag besloten.

'Groningen is booming, bijna iedereen wil in Groningen wonen. Dat betekent dat het nu tijd is voor actie. We moeten als overheid ingrijpen zodat de stad toegankelijk blijft voor iedereen', zei PvdA-raadslid Maarten van der Laan.

Het stadsbestuur moet nu laten zien op welke manier projectontwikkelaars gestuurd kunnen worden in het bouwen van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen.

Vijf keer eerder dezelfde motie

De motie die oproept tot het plan is ingediend door coalitiepartij PvdA. Volgens SP, de grootste oppositiepartij, heeft die partij al vijf keer eerder een motie ingediend met nagenoeg dezelfde strekking.

'Ik keek in mijn archief en zag dat wij al vijf keer een dergelijke motie hebben ingeleverd', zei raadslid Jimmy Dijk. 'Als dit de werkwijze is dan dien ik in vervolg vijf keer dezelfde motie in en zet er vervolgens een PvdA-logo op.'

Unaniem omarmd

Volgens de PvdA was er echter wel degelijk een verschil tussen de voorliggende motie en de eerder ingediende SP-moties. Waar de eerdere moties niet werden aangenomen, werd dit plan unaniem omarmd door de raadsleden.

