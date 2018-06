Lukkien na 'achtbaan van emoties' weer op het veld bij FC Emmen

Trainer Dick Lukkien heeft een roerige tijd achter de rug. Eerst promoveerde hij met FC Emmen naar de Eredivisie en kort daarna overleed zijn vader. Woensdagochtend stond hij voor de groep tijdens de eerste training van het nieuwe seizoen.

'Het geeft afleiding, dus ik ben blij dat ik weer aan het werk ben', laat de Veendammer weten.

'Het was een heftige periode', vervolgt hij. 'De ene zondag sta je te hossen en te dansen op het Raadhuisplein, en een zondag later word je gebeld op Mallorca dat je vader is overleden. Je kunt je voorstellen dat dat het een achtbaan van emoties is. Het verdriet is nog steeds groot', geeft Lukkien aan.

Bronzen Stier

Eind maart ontving Lukkien nog de Bronzen Stier, als beste trainer van de derde periode in de Jupiler League, uit handen van zijn eigen vader. 'Als je die beelden terugziet, dat is natuurlijk mooi om te zien. Dan zie je echt een trotse vader. Dus dat is mij uiteraard heel veel waard geweest dat hij dat nog heeft meegemaakt.'

'Mag niet zo zijn'

'Tegelijkertijd had ik ook gehoopt dat hij hier nog eens een keer FC Emmen - FC Groningen of FC Emmen - Ajax zou kunnen bekijken, maar dat mag niet zo zijn', vervolgt de trainer van de Emmenaren.

Vijf cameraploegen

Wat opvalt bij de eerste training van FC Emmen, is de grote aandacht vanuit de media. 'Ja, dat is mij nog niet overkomen, vijf cameraploegen die Emmen volgen. Dat zegt natuurlijk alles over het geweldige seizoen dat we hebben gehad. En niet alleen veel cameraploegen, ook heel veel toeschouwers.'

Handhaving

Of FC Emmen zich komend seizoen kan handhaven in de Eredivisie? 'Wat ons afgelopen seizoen onderscheiden heeft is ons speelplan. De manier waarop we spelen en voor elkaar willen werken. Dat zal nu allemaal op een hoger niveau moeten. Maar ik heb geloof in de ploeg die we bij elkaar hebben en geloof dat we het kunnen halen', zegt Lukkien vastberaden.

