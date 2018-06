Wielrenners gewond na aanrijding met brommobiel

Drie wielrenners zijn woensdag aan het begin van de avond gewond geraakt na een aanrijding met een brommobiel. Dat gebeurde op de parallelweg van de Winschoterweg, tussen Blijham en Winschoten.

Van de drie wielrenners, die deel uitmaakten van een groep van vijftien tot twintig wielrenners, moest één mee naar het ziekenhuis.

Hoe de aanrijding is ontstaan, is nog niet bekend. Ook is nog onbekend hoeveel wielrenners van de groep precies betrokken waren bij het ongeval.

De weg waar het ongeval plaatsvond was ten tijde van het ongeluk afgesloten voor al het overige verkeer, maar is inmiddels alweer vrijgegeven.