Nadenken over woontoren in Reitdiephaven kan officieel beginnen

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde in met de plannen voor een woontoren in de Reitdiephaven. (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De gemeente Groningen kan voor de derde keer aan de slag met de bouw van een woontoren in Reitdiephaven. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde woensdagavond in met de plannen voor een woontoren.

Het stadsbestuur van Groningen is voor de derde keer met een plan voor een woontoren in de wijk Reitdiephaven gekomen. De vorige woontorens waren al uitgetekend, het nieuwe plan is echter nog een onbeschreven blad. Alle opties liggen nog open.

Geen draagvlak

Volgens SP, 100% Groningen, Stad en Ommeland en CDA is er geen draagvlak in de wijk voor de komst van een dergelijke toren.

'Dit is een college dat koste wat kost hoogbouw wil doordrukken', zegt Amrut Sijbolts (Stad en Ommeland). 'Hoogbouw op dat stukje grond heeft teveel impact. De gemeente is in het bezit van de grond en niet getrouwd met de aannemer', zegt Rob Lamers (CDA).

'Inspraak en meepraten'

Maar de tegenstanders bleken het zoals wel vaker af te moeten leggen tegen de meerderheid. Coalitiepartij D66 vindt dat er wel degelijk draagvlak is voor een woontoren.

'Er is altijd draagvlak geweest, maar er is behoefte aan inspraak en meepraten', zegt raadslid Berndt Benjamins (D66). Volgens wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) heeft hij alle ruimte gegeven aan de omwonenden, en dat zal hij ook blijven doen.

Derde plan

De wethouder denkt dat het derde plan beter gaat worden dan de voorgaande twee. 'Met de impact van het gebouw op de haven willen we echt rekening houden', aldus Van der Schaaf. 'We zullen de Reitdiephaven op een goede manier afmaken.'

Wegennet ook onder de loep

Op de tekentafel zal niet alleen een nieuwe woontoren getekend worden, het wegennet van de wijk zal ook opnieuw onder de loep genomen moeten worden. Bewoners van Reitdiephaven ervaren verkeersoverlast. Een motie die in meerderheid is aangenomen zorgt ervoor dat de verkeerssituatie tegen het licht gehouden moet worden.

