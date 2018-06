Deel dit artikel:











Raad stemt in met geldinjectie Groninger Forum Het Groninger Forum kan op een financiële injectie rekenen na een akkoord van de gemeenteraad. (Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra)

De gemeenteraad van Groningen is akkoord met een nieuwe geldinjectie in het nog te openen cultuurpaleis in hartje Stad.

Geschreven door Robert Pastoor

Verslaggever

Er moet extra geld worden uitgetrokken omdat het exploitatietekort van het Forum is opgelopen richting een miljoen euro. Onlangs werd bekend dat het jaarlijkse exploitatietekort van het nog te openen Forum is opgelopen naar 8,3 ton. In 2017 was het tekort nog 430 duizend euro. Wethouder Paul de Rook (D66) wil de komende vijf jaar maximaal 3,3 miljoen euro bijleggen om de exploitatie sluitend te krijgen. Hoewel de gemeente dus geld uittrekt om de exploitatie rond te krijgen, zal ook het Forum moeten bezuinigen. Geen garanties Wethouder De Rook kon de raadsleden niet garanderen dat het tekort niet opnieuw zal oplopen. 'Er kan altijd wat gebeuren waardoor er toch een tegenvaller komt, bijvoorbeeld een cao-verhoging. Dat is bij het Forum niet anders dan bij andere culturele instellingen in de stad', aldus de D66-wethouder. Lees ook: - 'Groninger Forum kan niet meer bezuinigen dan het al doet'