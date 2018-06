Deel dit artikel:











Motorjacht gestolen uit Groningse haven De Zweedse Haven in Groningen. (Foto: Google Streetview)

Uit de Zweedse haven in Groningen is vermoedelijk vorige week een motorjacht gestolen. Dat laat de waterpolitie woensdag weten via haar Twitteraccount.

De waterpolitie verzoekt iedereen die de boot (zie foto onder) ziet varen of liggen, contact met de politie op te nemen. De Zweedse Haven ligt aan de Bornholmstraat in de stad Groningen, ter hoogte van de IKEA.