Vakbond doet melding van 'besmet werk' door Qbuzz

De strijd tussen de vakbonden en de werkgevers in het streekvervoer lijkt zich steeds verder te verharden. Donderdag is de tweede dag van de landelijke staking.

FNV heeft inmiddels een melding gedaan bij de Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) van 'besmet werk' bij Qbuzz.

Volgens de vakbond heeft Qbuzz de regels overtreden door uitzendkrachten, die wel willen werken, in te zetten op lijnen waarvoor ze niet waren ingepland.

Stakingsbreking

FNV-bestuurder Pieter Beuzenberg: 'Als chauffeurs willen werken, hebben we daar geen problemen mee, mits dat volgens het oorspronkelijke dienstrooster gaat.

'Maar ze hebben het hele platteland leeggehaald om maar zoveel mogelijk bussen in de stad te laten rijden. Ze hebben dus in feite een nieuw rooster gemaakt. Wij zien dat als stakingsbreking en dat is bij wet verboden.'

Of de aangifte veel uithaalt, valt nog te bezien. Beuzenkamp: 'De inspectie controleert altijd achteraf, als het kwaad al geschied is. Wij hadden liever gezien dat ze direct optreden.'

'Netjes volgens de wet'

De werkgevers zijn zich overigens van geen kwaad bewust. 'Ik denk dat dit retoriek is van de bonden', zegt Fred Kagie, voorzitter van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV). 'Wij hebben alles netjes volgens de wet gedaan, dus ze doen maar'.