Ajax-transfer Tadic levert FC Groningen dikke ton op

Dusan Tadic maakte in dienst van FC Groningen 14 doelpunten in 76 wedstrijden (Foto: JK Beeld)

FC Groningen profiteert van de transfer van voormalig FC Groningen-speler Dusan Tadic. De Serviër, die woensdagavond met zijn ploeg werd uitgeschakeld op het WK in Rusland, verhuist voor 11,4 miljoen euro van Southampton naar Ajax.

Dat levert FC Groningen een solidariteitsbijdrage op van 1 procent van de transfersom, wat 114.000 euro betekent.

Doorverkooppercentage

Het bedrag dat FC Groningen nu opstrijkt had nog verder kunnen oplopen. In 2012 vertrok Tadic van FC Groningen naar FC Twente. de Tukkers verkochten Tadic op hun beurt voor ongeveer 13 miljoen euro aan Southampton en bedong daarbij een doorverkooppercentage, waar FC Groningen ook in zou meedelen.

Maar omdat Ajax nu minder dan 13 miljoen betaalt, profiteren de Tukkers daar niet van en FC Groningen dus ook niet.

Tadic voetbalde tussen 2010 en 2012 in het groen-wit en maakte 14 doelpunten in 76 wedstrijden. Bij FC Twente kwam hij tussen 2012 en 2014 tot 32 doelpunten in 85 wedstrijden.

Daarna haalde Ronald Koeman hem naar Southampton, waarvoor hij 162 wedstrijden speelde (24 goals).