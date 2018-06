Stad kan plan Oosterhamrikzone uitwerken, maar moet vooral onderzoek doen

Ook de Groninger gemeenteraad kan zich vinden in het veelbesproken plan rondom de Oosterhamrikzone in de stad. Er wordt twee miljoen euro uitgetrokken om een definitief ontwerp uit te werken.

Het college van B&W en de gemeenteraad willen de huidige busbaan aan de Oosterhamrikkade vervangen voor een autoweg. De bussen gaan dan door de Oosterparkwijk rijden. Het plan stuit op veel kritiek bij omwonenden, maar moet volgens de wethouder uitgevoerd worden omdat anders het verkeer in het oosten van de stad dichtslibt.

Wegstrepen

Volgens wethouder Paul de Rook (D66) wordt er met het besluit van woensdagavond niks anders gedaan dan het wegstrepen van de overige varianten die voor een oplossing rondom de Oosterhamrikzone kunnen zorgen. Er waren aanvankelijk drie verkeersvarianten gemaakt om het naderende verkeersprobleem in het oosten van de stad op te lossen.

Duurzaam vervoer

Alhoewel het plan dus uitgewerkt gaat worden, moet er ook aanvullend onderzoek worden gedaan op verzoek van de gemeenteraad.

D66 ziet bijvoorbeeld dat omliggende straten veel last krijgen van een slechtere luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. Daarom wil de partij laten onderzoeken hoe de negatieve effecten van de nieuwe verkeerssituatie verminderd kunnen worden door duurzamere manieren van vervoer in te zetten. Zoals parkeren bij een P+R en vervolgens verder te gaan met een e-bike.

'Misschien maakt dat de weg wel overbodig als we daarmee een deel van de vervoersvraag kunnen oplossen', aldus D66-raadslid Tom Rustebiel.

Verkeerscirculatieplan

Het is niet het enige onderzoek dat verricht moet worden. GroenLinks haalde het stokpaardje van de partij van stal: een onderzoek naar een stadsbreed verkeerscirculatieplan. Fractievoorzitter Benni Leemhuis wil kijken of het invoeren van dat plan de veranderingen rondom de Oosterhamrikzone overbodig maakt.

In de jaren '70 voerde het toenmalige stadsbestuur in de binnenstad het inmiddels beroemde verkeerscirculatieplan in. Daarmee werd de binnenstad autoluwer dan het voorheen was.

Onderzoek afwachten

Een minderheid van de raad wilde woensdagavond nog geen besluit nemen over de Oosterhamrikzone. Ze willen liever het gevraagde onderzoek afwachten om vervolgens met die informatie een plan uit te werken. Op die manier willen ze vooralsnog twee miljoen euro aan plankosten besparen.

PvdA vroeg als laatste partij om een onderzoek. Dat onderzoek moet echter worden uitgevoerd voordat er definitief wordt besloten om de Oosterhamrikzone aan te pakken. De partij wil dan toetsen of het plan invoeren echt noodzakelijk is.

Omwonenden betrokken bij nieuwe plan

De gemeente zal binnenkort beginnen met het maken van een plan voor de Oosterhamrikzone en gelijktijdig de gevraagde onderzoeken laten uitvoeren. Zij moet dus nog een definitief besluit nemen over het wel of niet aanpakken van de verkeerssituatie rondom de Oosterhamrikzone. Omwonenden worden op verzoek van de gemeenteraad nauw betrokken bij het maken van het definitieve plan.

