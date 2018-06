Aannemer maakt extra personeel vrij voor aanpak zuidelijke ringweg

Vragen en verbazing. Dat was de stemming onder gemeenteraadsleden in de stad toen ze hoorden dat de aanpak van de ringweg vertraging zou oplopen. Wethouder Paul de Rook heeft hoop dat de vertragingen ingelopen kunnen worden.

De gemeenteraad van Groningen sprak over de situatie van de zuidelijke ringweg omdat onlangs bekend werd dat de aanpak van die weg twee tot drie jaar zal uitlopen. De verwachte einddatum lag in 2021, maar schuift nu zeker op tot 2023.

Garanties na spoedoverleg

Wethouder De Rook (D66) liet aan de raad weten dat hij onlangs een spoedoverleg heeft gehad met een de top van de aannemerscombinatie Herepoort.

'We hebben een aantal garanties gekregen van de Duitse aannemers die in de combinatie zitten', laat De Rook weten. De Duitse aannemers zijn van de grotere bedrijven Züblin en Max Bögl. Zij moeten de klus klaren.

'Bij de Duitse aannemers wordt nu meer capaciteit vrijgemaakt voor dit project. We hebben het gevoel dat ze er met de juiste urgentie mee aan de slag gaan. We hebben dan ook het vertrouwen dat we niet verder uitlopen, maar de vertraging verder kunnen inlopen', zegt De Rook.

De Helperzoomtunnel was een eerste deuk, stevenen we nu af op total loss? Max Blom - VVD

Personeelstekort

De wethouder liet ook weten dat de organisatie van Groningen Bereikbaar ook langer operatief blijft. Die organisatie is in het leven geroepen om de stad bereikbaar te houden tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg. 'We bespreken nu hoe we dat verder handen en voeten gaan geven.'

De ombouw van de ringweg gaat onder meer langer duren vanwege een personeelstekort. Ook is de complexiteit van de klus groter dan vooraf gedacht werd.

De PvdA-fractie snapt niet dat er onvoldoende personeel beschikbaar is om de klus te klaren.

'Kunnen we niet kijken of we nog iets kunnen doen?', vraagt raadslid Sebastiaan Ruddijs zich af. 'Met onderwijsinstellingen of trajecten kijken wat er aan potentieel is in deze regio om de personeelsachterstand in te huren? Of zitten we enkel op de achterbank van een Duitse bouwer?'

De FNV noemt al maanden dat de aannemerscombinatie geen poging doet om personeel te werven Wim Koks - SP

Scepticisme, coulantie en geen vertrouwen

Wim Koks (SP) is vooral sceptisch over het personeelstekort. 'De FNV noemt al maanden dat de aannemerscombinatie geen poging doet om personeel te werven. Daar sluiten wij ons bij aan.'

Inge Jongman (ChristenUnie) is coulanter als het gaat om het personeelsprobleem. 'Daar heb ik nog enigszins begrip voor omdat de markt onder druk staat en mensen hoppen van aannemer naar aannemer.' Desondanks ziet ze wel in dat het huwelijk met de aannemer onder druk komt te staan.

Max Blom (VVD) lijkt het vertrouwen kwijt te zijn in de aannemer. 'De Helperzoomtunnel was een eerste deuk, maar dit nieuwe uitstelbericht is niet meer alleen een deuk; de hele voorkant is verdwenen en het wiel ligt in de berm. Stevenen we af op een total loss?'

Een unaniem aangenomen motie zorgt ervoor dat de gemeenteraad drie keer per jaar wordt bijgepraat over de stand van zaken van de aanpak van de zuidelijke ringweg.

