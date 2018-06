Verbroederen Op Roakeldais met spectaculaire battles

De puzzelstukjes vielen woensdagavond letterlijk in elkaar op de verbroederingsavond van Op Roakeldais. Dat maakte de weg vrij voor de kennismakingsavond, die - hoe kan het ook anders - in het teken stond van dans.

Warffum is deze week weer in de ban van het jaarlijkse dansfestival, waar groepen uit alle windstreken van de wereld naartoe komen.

Bijzondere post

Enkele maanden geleden verstuurde de organisatie puzzelstukjes van een metersgroot logo naar elke dansgroep, in de hoop ze tijdens het festival weer terug te zien. Dat is grotendeels geslaagd.

'We vroegen de groepen om een mooi filmpje met het puzzelstukje te maken op een mooie plek in hun eigen land', vertelt artistiek leider David Kloosterhuis. 'De puzzel is nu bijna compleet, alleen de stukjes van sponsoren moeten nog komen.'

Normale kleding

De groepen maakten voor het eerst kennis met elkaar, juist in normale kleding en niet in traditioneel kostuum. 'Het is juist bedoeld om het gezicht achter de danser te zien. Het gaat er niet om hoe je eruit ziet, maar hoe je bent', zegt Kloosterhuis.

De dansers speelden zogenoemde dance battles tegen elkaar: hoe spectaculairder, hoe beter. Het publiek kon door te juichen bepalen wie er met de beker vandoor ging. Dat leverde spektakel op, zoals ook in de video is te zien. Servië ging er uiteindelijk met de winst vandoor.

Festival Op Roakeldais start vanavond en duurt nog tot en met zondag.

