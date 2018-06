Albert Secuur krijgt hoofdrol in verfilming eerste Groningstalige misdaadroman

Albert Secuur speelt de hoofdrol in de Groningstalige speelfilm 'Liek achter de Badde'.

Het gaat om een verfilming van de Groningstalige misdaadroman van Harry Töben.

Streektalen

De film heeft als hoofdvoertaal Gronings. Omdat de acteurs onderling hun eigen Nedersaksische streektaal spreken, is de productie uniek. Twee van de streektalen, het Stad-Gronings en het Westerwolds, zijn bijna verdwenen. De film wordt Nederlands ondertiteld.

Marieke Klooster speelt ook een rol in 'Liek achter de badde'. Secuur en Klooster speelden eerder samen in de regiosoap 'Boven Wotter'.

Steven de Jong

De regie van de film is in handen van Steven de Jong. Albert had eerder rollen in de films 'Loeks' en 'Spaak' van De Jong. Ook speelde hij in 'Hollands Hoop' en 'Petticoat'. Van 'Liek achter de Badde' zal Secuur bovendien assistent-regisseur zijn.

De première van 'Liek achter de Badde' is in december.

