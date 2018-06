Is de nieuwe Groningse naam van Synergon, 'Afeer', eigenlijk wel goed gespeld?

Werk- en leerbedrijf Synergon presenteerde woensdag zijn nieuwe naam: Afeer. Dat zou Gronings zijn voor beroep. Maar als je kijkt in de Ter Laan, het Groninger woordenboek, schrijf je affeer met dubbel f. Hoe zit dit?

'Ons Afeer is afgeleid van het Groningse zelfstandig naamwoord affeer', legt interim-directeur Johan van Dam van Synergon uit. Als woordbeeld en als merknaam vinden wij 'Afeer' mooier dan 'Affeer'.

Domeinnamen

Het bedrijf heeft wel beide domeinnamen geclaimd. 'Het zou kunnen dat mensen op internet toch gaan zoeken op het Groningse woord affeer. Dan worden ze doorgeleid naar Afeer', vertelt Van Dam.

Geen twijfel

Volgens Van Dam is er nooit getwijfeld over de keuze voor 'Afeer'. 'Je ziet steeds vaker dat merknamen zijn afgeleid van zelfstandige naamwoorden of werkwoorden. Wij hebben hier vanaf het eerste moment voor gekozen. We hopen wel dat steeds meer mensen het Groningse woord affeer gaan gebruiken.'

