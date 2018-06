Deel dit artikel:











Deze bussen rijden vandaag wel (Foto: De Vries Media)

De tweede dag van de landelijke staking in het streekvervoer is aangebroken. De meeste bussen blijven dus in de remise, maar sommige bussen rijden wel.

Rond zeven uur vanmorgen waren volgens woordvoerder Michel van der Mark van Qbuzz al 35 bussen de deur uit. 'Het is een beperkte dienstregeling en die wordt ook niet uitgebreid. We willen graag iets stabiels bieden', zegt hij. Deze bussen van Qbuzz rijden wel Er rijden vooral stadsdiensten, maar er wordt ook buiten Groningen gereden. De bussen die wel rijden zijn: - de stadslijnen 1, 2, 3, 5, 7, 10 en lijn 15 naar Zernike

- lijn 50 naar Assen

- de bus naar Groningen Airport Eelde

- de bus tussen Gieten en Assen

- De bus tussen Groningen en Lauwersoog

- lijn 300 naar Emmen

- lijn 3 sluit in Hoogkerk aan op de bussen naar Peize, Roden en Leek. Treinen en bussen van Arriva Arriva laat weten dat de regionale treinen volgens de dienstregeling rijden. De volgende bussen rijden ook in onze provincie: - lijn 155 tussen Lauwersoog en Leeuwarden

- Alle buslijnen op de Waddeneilanden

- de bus tussen Groningen en Leer

- Buurtbussen rijden volgens dienstregeling

- Opstapper rijdt alleen naar stations

- lijn 304 tussen Groningen en Drachten rijdt, maar er is rituitval mogelijk

- lijn 314 tussen Groningen en Drachten rijdt, maar er is rituitval mogelijk Op alle overige buslijnen wordt zeer beperkt gereden. Belbussen rijden niet. Geen besmet werk Vakbond FNV heeft inmiddels aangifte tegen Qbuzz gedaan van 'besmet werk' bij de Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie). Volgens de vakbond overtreedt Qbuzz de regels door uitzendkrachten die wel willen werken, in te zetten op lijnen waarvoor ze niet waren ingepland. Van der Mark ontkent dit: 'We doen dit op een heel nette manier. We bieden mensen nieuw werk aan, iets dat ze anders niet zouden doen.' Praten? Duidelijk is dat vakbonden en werkgevers de afgelopen dagen niet nader tot elkaar zijn gekomen. 'Nee, dat ben ik helemaal met je eens', bevestigt Van der Mark. 'Volgende week zijn er vervolgacties. Dit is voor niemand meer leuk. Er moet gepraat worden, maar dat gaat heel erg moeilijk.' Lees ook: - Vakbond doet aangifte van 'besmet werk' tegen Qbuzz

- Lijn Noord: 'De bus is dé manier voor mij om van a naar b te komen'