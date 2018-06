Omwonenden richten stichting op in strijd tegen uitbreiding zuivelfabriek

Een groep inwoners van Bedum en Onderdendam hebben een stichting opgericht om uitbreiding van de zuivelfabriek in Bedum te dwarsbomen.

Stichting Behoud Boterdiep (SBB) is tegen het omleggen van het Boterdiep. Deze ingreep is nodig om ruimte te maken voor een melkpoederfabriek van FrieslandCampina. Concreet gaat het om twee torens van elk vijftig meter.

Historische ruggengraat

De stichting is de aanpak van het Boterdiep een doorn in het oog. Bij een eerdere bijeenkomst verwoordde een tegenstander het als volgt: 'Dit is een historische ruggengraat in het landschap. Dat is duizend jaar oud. Dat gaat ten koste van het erfgoed.'

Het voorontwerp ligt tot 16 juli ter inzage bij de gemeente. De SBB laat weten het plan te bestuderen. 'En we zullen een gedegen zienswijze over dit onzalige plan inleveren', zegt woordvoerder Lolke Weegenaar.

