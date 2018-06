Lopend Vuur: Ik doe 's avonds de deur niet open voor vreemden

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 18 procent van de alleenstaande vrouwen uit angst niet open doet als er 's avonds wordt aangebeld.

Dit onderzoek is gebaseerd op de veiligheidsmonitor, een enquête onder bijna 150 duizend Nederlanders van 15 jaar of ouder.

Een op de vijf Nederlanders heeft rolluiken voor zijn ramen en deuren aangebracht, terwijl 13 procent een alarminstallatie heeft geïnstalleerd.

Over het algemeen is het gevoel van veiligheid volgens het CBS niet veranderd. Mensen voelen zich niet onveiliger dan vijf jaar geleden als ze alleen thuis zijn, maar het gedrag is wel veranderd. Het percentage dat 's avonds de deur niet opent, steeg van 8,1 procent in 2012 naar 8,6 procent in 2017.

