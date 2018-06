Deel dit artikel:











Alle bussen in Stad rijden vanaf volgend jaar elektrisch Een elektrische bus bij de halte. (Foto: Kevin van der Laan/OV Nieuws GD)

Alle bussen in Stad zijn vanaf eind volgend jaar elektrisch aangedreven. Dat is een harde eis van de provincie in de nieuwe concessie voor het Groningse busvervoer.

Vrijdag zou het OV-Bureau bekendmaken welke vervoerder het busvervoer in onze provincie de komende jaren mag uitvoeren. Dit is echter twee weken uitgesteld vanwege stakingen in het openbaar vervoer. 'Het lijkt ons niet gepast om daar nu mee naar buiten te komen", zegt interim-directeur Erwin Stoker van het OV-Bureau. Behalve de stadsbussen, moeten gaandeweg ook alle snelbussen in Groningen, de zogenaamde Qliners, elektrisch zijn aangedreven. 'Duurzaamheid vinden wij een van de belangrijke voorwaarden aan de nieuwe vervoerder', aldus Stoker. Huidige lijnen Op dit moment rijden ook al elektrische bussen in de provincie. Het gaat om lijn 1 tussen Groningen hoofdstation en Zuidhorn en buslijn 2 (tussen P+R Reitdiephaven en Groningen Europapark). Over andere voorwaarden aan de nieuwe vervoerder wil het OV-Bureau nog geen uitspraken doen. 'Alles wat wij daarover zeggen, ligt onder een vergrootglas zolang de concessie nog niet is gegund', legt Stoker uit. Drie gegadigden De vervoerders Arriva, Connexxion en huidige busmaatschappij Qbuzz dingen mee in de aanbesteding voor het busvervoer. Het gaat in die gunning om het busvervoer in Groningen en Drenthe vanaf 15 december 2019 voor een periode van minimaal acht jaar. Vanwege de stakingen in het busvervoer wordt dat besluit uitgesteld naar 12 juli. Ook wanneer de stakingen standhouden komt het OV-Bureau met een besluit. 'Voor de zomer willen we de knoop namelijk doorhakken.'