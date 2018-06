Rondje Groningen: Wat zeg je me nou?!

Hoeveel contactpersonen heeft één aardbevingsgedupeerde? Wat maakt Andreas Granqvist zo aan het lachen? Zoveel vragen, zoveel antwoorden in Rondje Groningen.

1) De kunst ligt op straat

In de Folkingestraat is sinds dinsdag de stoep versierd met tientallen geprinte schilderijen van De Ploeg. De Ploeg viert dit jaar het 100-jarig jubileum. De stichting erachter laat geen middel onbenut omdat onder de aandacht te brengen.

Grappig, maar de Escher-tentoonstelling in Leeuwarden doet het toch nog iets leuker.

2) Na de raad, volgt een goede daad

Kijk, zo zien we onze lokale politici graag. Hulde, Harald.

3) Na de raad... komt de volgende daad

Adriaan Hoogendoorn maakt zich nu officieel op voor Midden-Groningen. Succes, kersverse burgervader!

4) Best veel bevingscontacten

Aardbevingsgedupeerde Annemarie de Haan telt eens met hoeveel verschillende personen ze contact heeft gehad in haar schadeproces. Hoe zou dit zich in geld verhouden tot de daadwerkelijke schadetoekenning?

5) Waddenplaat

Omdat we er maar geen genoeg van krijgen.

6) Geen Waddenplaat

Eddo Hartmann fotografeerde de werkplekken van RUG-teams. Dat gaat soms wat verder dan de Wadden.

7) Wat hoort oud-FC'er Granqvist hier?

Merijn heeft een idee.

8) Oud-FC'ers in Rusland

Andreas Granqvist plaatste zich net als teamgenoot Marcus Berg en Uruguay-spits Luis Suárez voor de achtste finale van het WK. Drie van de zes oud-FC'ers strandden in de groepsfase.

9) Shuttle run

Over de FC gesproken. Robert Visscher won bij de veiling voor het goede doel deelname aan de gevreesde Shuttle Run Test. Op 2 juli staat hij met de Groningers op het veld. Hij is in Rotterdam (nog steeds) volop in training.

10) Kolkende huisdieren

De zomerzon staat hoog aan de hemel. Let dus even op de huisdieren (of het kroost) in de auto, wil je...

11) Stadionrouw

Went het al, de naam Hitachi-stadion? Bij menig FC-fan niet.



Maareh... De naam 'Euroborg' houden? Dat wordt een tikkie lastig. Zo heet de groene voetbaltempel immers nu al niet meer.



12) Jelle

We sluiten deze editie af met een stukje trots naar de mensen toe. Want rapper Eminem leerde het allemaal van onze eigen Arjen Lubach en Janine Abbring.