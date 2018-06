Syriër moet naar kliniek na steekincident om paspoort

Het steekincident vond plaats op 28 januari 2018 een de Froukemaheerd in Groningen (Foto: 112 Groningen)

Een 21-jarige man uit Syrië moet voor het neersteken van de broer van zijn huisgenoot, op 28 januari in de stad-Groninger wijk Beijum, een jaar lang worden opgenomen in het psychiatrisch ziekenhuis.

De man heeft zich wel schuldig gemaakt aan poging tot doodslag, maar de daad kan hem niet worden aangerekend. Hij kampt met ziekelijke stoornissen en verkeerde in een psychose.



Paspoort

De man was zijn paspoort kwijt. Hij verdacht zijn huisgenoot en zijn broer ervan dat die dit document in hun bezit hadden. De 21-jarige Syriër stak het slachtoffer met een mes in zijn buik en raakte zijn lever.

Hij moet het slachtoffer een schadevergoeding van 3.335 euro betalen, zo oordeelde de rechter ook.

