Motorracetalent slaat een dagje school over voor TT

Motorracen en Assen. Die combinatie staat garant voor regen. Op de zondag voor de TT is het niet anders. De keus voor regenbanden is snel gemaakt. Ook voor de minibike van Tom Kuil uit Groningen.

Op het juniorcircuit in Assen is de hele dag het geluid van motoren te horen. Tom staat te wachten tot het zijn beurt is. Als zesjarige stapt hij voor het eerst op de kleinst mogelijke machine in de motorsport.

Sleutelbeen gebroken

Drie jaar later heeft ie al het een en ander meegemaakt. 'Drie maanden geleden heb ik m'n sleutelbeen gebroken. Maar het blijft gewoon leuk om te racen. Ik weet al hoe ik m'n knie op het asfalt moet leggen en hoe en waar ik moet remmen', vertelt de jongeling.

Hij droomt van een toekomst in de Moto GP, de zwaarste klasse in de motorracesport.

Held is Mark Marquez

Viervoudig kampioen Mark Marquez is z'n grote voorbeeld. 'Vooral de manier waarop hij op de motor zit. Met de ellebogen aan de grond en de knieën aan de grond. Die stijl van hem vind ik mooi. Als 'ie bijna crasht vangt hij dat heel goed op. En hij wint heel vaak.' Kuils ogen beginnen te stralen als het over de Spanjaard gaat.

Hij hoopt dan ook dat er nog een ontmoeting inzit met Marquez. 'Op de donderdag voor de TT ga ik naar het circuit. Dan hoef ik lekker niet naar school. Ik denk dat ik Marquez wel tegenkom in de paddock.'

Technische problemen

De trainingssessie van Tom Kuil eindigt iets eerder dan hij dacht. De koppeling begeeft het. En zo blijkt maar weer dat hoeveel talent je ook hebt, je ook afhankelijk bent van de machine.

