McDonald's wil bouwen langs A7 bij Hoogkerk

McDonald's wil een restaurant bouwen op businesspark Ter Borch, langs de A7 bij Hoogkerk. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Tynaarlo voor de bouw van het restaurant.

Dat schrijft RTV Drenthe. Vorige maand werd al bekend dat de fastfoodketen interesse had in een plekje op het bedrijventerrein bij Eelderwolde.

Toen sprak de raad van Tynaarlo over een reclamezuil in Ter Borch met een permanente uiting van McDonald's. De gemeenteraad dwarsboomde plannen voor de reclamemast. Ook wethouders in buurgemeente Groningen lieten weten de reclamepaal geen goed idee te vinden.

