Agent aangevallen tijdens opnemen van aangifte (Foto: Jos Schuurman / FPS)

Een politieman is woensdagmiddag gewond geraakt tijdens het opnemen van een aangifte. In het bureau aan de Parkallee in de stad Groningen werd hij aangevallen door de aangever.

Deze man was met de agent meegelopen naar een van de spreekkamers. Daar viel hij de politieman aan. Pepperspray en dienstwapen De verdachte, een 40-jarige Stadjer, greep de agent bij de keel en sloeg hem in zijn gezicht. Deze wist met behulp van pepperspray de man van zich af te krijgen. Toen die opnieuw aanviel, trok de agent zijn dienstwapen. Daarop vluchtte de verdachte de spreekkamer uit. In de hal kon hij met behulp van andere agenten worden overmeesterd. Opgesloten De Stadjer is in een cel gezet. Omdat hij een verwarde indruk maakte, krijgt hij hulp aangeboden. De politieman raakte gewond aan zijn keel en liep diverse kneuzingen op.