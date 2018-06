Gemeente 'fietsvist' er lustig op los: '20 tot 30 wrakken per keer opgehengeld'

Het is een bekend verschijnsel in Stad: een boot van de gemeente die met een grote grijper fietsen uit de gracht hengelt Ook donderdag beten de rijwielen weer goed.

'Dit doen we één á twee ker per week en per keer halen we zo'n twintig tot dertig fietsen uit het water', vertelt gemeentewoordvoerder Peter Duzink. Snel gerekend komt dat neer op ruim 2000 fietsen per jaar.

Vissen bij bruggen

Dat 'fietsvissen' gebeurt bij nagenoeg alle bruggen rondom het stadscentrum, zoals de Poelebrug, de Oude Kijk in 't Jatstraat en de Museumbrug. Bij laatstgenoemde wierpen gemeentemedewerkers donderdag hun hengel uit. Dat leverde overigens geen bijzondere bijvangst op, stelt Duzink.

'Nee, ze vinden puur oud ijzer. Al die fietsen zijn rijp voor de sloop. Daar worden ze dan ook heen gebracht.'