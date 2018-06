Groninger Museum ruilt kunst met het Museum Gouda

Het Groninger Museum ruilt het komende halfjaar een deel van haar collectie met die van het Museum Gouda.

Vanaf vrijdag is in Groningen de verzameling van de schilder Paul Arntzenius (1883-1965) te zien en in Gouda is het komende half jaar de collectie Veendorp uit Groningen te bekijken.

Overeenkomsten

'Dit is een mooie manier om een deel van je collectie te laten zien', zegt samensteller Wietske van der Graaf.

'Het is een idee dat een aantal jaren geleden is ontstaan tussen de oud-directeur van het Museum Gouda en onze directeur Andreas Blühm. Beide musea hebben een collectie die is samengesteld door een verzamelaar en die tonen veel overeenkomsten, dus het is leuk om die eens een poosje te wisselen.'

Verzameling

De schilder Paul Arntzenius verzamelde werken van Franse schilders zoals Gustave Courbet en Odilon Redon en Nederlandse schilders zoals Tholen en Israëls. Het zijn vooral landschappen, stillevens en portretten uit het dagelijks leven die nu in het Groninger Museum hangen.

De Goudse schilderijen zijn tot en met 6 januari volgend jaar te zien in het Groninger Museum.

