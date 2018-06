Deel dit artikel:











Waarschuwing voor blauwalg in Paterswoldsemeer (Foto: RTV Noord)

Zwemmen in het Paterswoldsemeer? Let dan goed op waar je het water in gaat. De provincie heeft namelijk een waarschuwing voor blauwalg afgegeven bij De Lijte in Haren.

Op deze plek aan de Meerweg ligt het 'surfstrandje', een populaire plek aan het Paterswoldsemeer. Drie waarschuwingen Op de zwemwaterkaart van de provincie kun je zien hoe het elders gesteld is met de waterkwaliteit. Waarschuwingen voor blauwalg gelden momenteel voor zwemplas Borgerswold in Veendam, de Lettelberterplas, en twee locaties bij het Lauwersmeer: strand Brilduiker en strand Zeearend.