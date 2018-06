Veelpleger krijgt celstraf voor vijf inbraken

Een 35-jarige man uit Hoogezand is voor vijf inbraken veroordeeld tot twee jaar cel. Daarvan zijn acht maanden voorwaardelijk.

De man pleegde de inbraken in 2017 en 2018. Hij kampt met een hardnekkige cocaïneverslaving. In de woningen waar hij inbrak liet hij dna achter. De buit verkocht hij om zijn drugsverslaving te bekostigen.

Openstaande straf uitzitten

De man heeft zo langzamerhand de status veelpleger. Hij had nog een celstraf van zes maanden open staan. Hij moet die eveneens uitzitten. Ook moet hij zich in zijn proeftijd laten behandelen. Daarnaast moet hij twee slachtoffers in totaal 380 euro schadevergoeding betalen.