Tbs'er die studente aanviel, krijgt drie jaar cel en opnieuw tbs

De rechtbank heeft een 42-jarige tbs'er drie jaar cel en tbs opgelegd, omdat hij op 24 september vorig jaar een 22-jarige Duitse studente aanviel in het Sterrebos in Groningen. De rechter acht poging tot doodslag bewezen.

Justitie had vijf jaar cel en tbs geëist. De man zat op het moment dat hij de vrouw aanviel in de Van Mesdagkliniek, gelegen naast het Sterrebos. Hij was die dag met verlof. Hij fietste wat rond en kwam de studente tegen, die net terug was van een familiebezoek. Ze liep op dat moment langs het bos.



Keel dichtgeknepen

De man greep haar bij haar nek en sleurde haar over de grond de bosjes in. Hij kneep haar keel dicht. Ze kreeg geen adem en verloor het bewustzijn.

De vrouw werd wakker en miste haar onderkleding. Het lukte haar om haar woning in de stad te bereiken, waar haar huisgenoten het alarmnummer belden.

Dna onder vingernagels

Het slachtoffer had celmateriaal van haar aanvaller onder haar vingernagels. Zo kwamen de agenten bij de 42-jarige tbs'er uit.

De man moet na de celstraf opnieuw beginnen met zijn tbs met dwangverpleging. Hij moet het slachtoffer bovendien een schadevergoeding van bijna 12.000 euro betalen.

