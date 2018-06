Indonesische filmster siert de straten van Groningen

Hij is een ster in Indonesië: de 23-jarige Arbani Yasiz. Goed voor 2,4 miljoen volgers op Instagram en in eigen land kan hij amper over straat. De afgelopen dagen bracht hij een bezoek aan Groningen.

Yasiz was in Stad voor opnames van de speelfilm Roman Picisan. In de film speelt Arbani een Indonesische student die dankzij een studiebeurs in Groningen terechtkomt. Thuis heeft hij een vriendinnetje maar in de Stad dreigt Arbani voor de verlokkingen daar te vallen.

Vervolg op populaire soapserie

Een Indonesische filmcrew trok de afgelopen dagen door Groningen. Onder meer het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit vormt namelijk het decor voor een deel van de speelfilm. Roman Picisan is het vervolg op de gelijknamige soapserie die tot voor kort te zien was op de Indonesische buis. Ook daarin speelde Arbani Yasiz de hoofdrol.

Academiegebouw en hippe koffiebar

Koffiebar Spaak in de Boteringestraat in de Stad was donderdagmiddag het decor voor een scene uit de film. De crew nam de zaak volledig over en eigenaresse Henrieke Wijnsma laat het allemaal over zich heen komen.

'Een paar weken geleden kwam iemand van de productie langs en die wilde graag hier bij mij opnames maken', vertelt ze. De filmmakers wilden naast het klassieke decor van het Academiegebouw ook het hippe decor van de koffiebar.

Arbani steevast weggestuurd

In Spaak zat Arbani met een van zijn tegenspeelsters aan een tafeltje. Keer op keer werd een scène vanuit verschillende posities gefilmd. Veel dialoog was er niet, maar aan het einde van de scène werd Arbani steevast weggestuurd door zijn tegenspeelster.



Na Groningen volgen er nog opnames op Schiphol. Wanneer Roman Picisan in de bioscoop te zien is, is nog niet bekend.