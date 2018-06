'Nederlanders moeten internationale studenten te hulp schieten met kamers'

Facebookgroepen puilen uit met reacties van wanhopige internationale studenten op zoek naar een kamer. Kameraanbieders krijgen honderden berichten. De Democratische Academie Groningen (DAG) heeft een oplossing bedacht.

Nederlandse studenten moeten de internationalen te hulp schieten, zegt DAG. Zeker nu er nog 2000 studenten meer naar de RUG willen dan vorig jaar.

'Help a fellow student out'



Met het initiatief 'Help a fellow student out' hoopt DAG dat de huisvestingsproblemen afnemen. Jasper Been van DAG: 'Wij proberen een platform te vinden waarop Nederlandse studenten bijvoorbeeld een bank kunnen aanbieden, waar internationale studenten op kunnen slapen.'

'Buitenlandse studenten hebben geen netwerk. Het vinden van een kamer is dus moeilijk voor ze. Op deze manier hebben zij in elk geval slaapplek en kunnen zij vanuit die situatie verder zoeken naar een kamer.'

Facebookreacties



Been heeft enkele facebookreacties verzameld van studenten die met de handen in het haar zitten. Been: 'Als iemand voor mij een kamer van vijfhonderd euro kan vinden, doe ik een maand lang alle taken in het huishouden', zegt een van hen. 'Anderen schrijven dat zij weer terug gaan naar hun eigen land, omdat het simpelweg niet lukt om iets te vinden.'



Kamerzoekers zeggen: 'Als iemand een kamer vindt, doe ik een maand lang alle huishoudtaken voor je' Jasper Been - DAG

Schuld van RUG en Hanze

De schuld voor de huisvestingsproblemen ligt volgens Been grotendeels bij Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool. 'De scholen willen hard groeien en investeren veel in het aantrekken van internationale studenten, maar zij nemen geen verantwoordelijkheid voor het feit dat de studenten nergens kunnen slapen in de stad.'

Been vindt dat de scholen minder internationale opleidingen moet aanbieden. 'Op die manier maak je het minder aantrekkelijk voor buitenlandse studenten om hier naartoe te komen.'

Reactie RUG



Woordvoerder van de RUG Jorien Bakker kan zich niet vinden in de beschuldiging en het ongevraagd advies. 'Wij zijn officieel niet verantwoordelijk voor de huisvesting van studenten, maar wij lopen nergens voor weg.'

'Deze studenten kunnen bijvoorbeeld terecht op de gezamenlijke website van de gemeente, de Hanze en de RUG. Op die website kunnen straks ook kamers gereserveerd worden.'

Bakker vervolgt: 'Daarnaast zijn de gemeente Groningen, de Hanze en de RUG samen hard aan het werk om minimaal vijfhonderd tot duizend kamers te realiseren.'

Wij zetten in op de internationale student en dat zullen we ook blijven doen Jorien Bakker - RUG

Ook het ongevraagde advies over het aanpassen van de opleidingen wordt niet gedeeld. 'Het aantal Nederlandse studenten neemt de komende jaren af. Wij zetten dus in op de internationale student en dat zullen wij ook blijven doen.'

Noodopvang



Bakker prijst wel het initiatief van DAG. 'Het is een charmant en een erg mooi initiatief. Wij hopen dat het helpt. En mocht eind augustus blijken dat veel studenten zonder woning zitten, dan gaan wij een noodopvang openen.'

Waar dat is en voor hoe veel studenten ruimte is, kan Bakker nog niet zeggen. 'Ik kan alleen zeggen dat het geen gratis opvang wordt. Studenten moeten er wel voor betalen.'

