Oproep Gasberaad en Bodembeweging: stel stemming over Mijnbouwwet uit

De Tweede Kamer debatteert vandaag over wijzigingen in de Mijnbouwwet (Foto: Wikimedia Commons)

Het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodembeweging willen dat de Tweede Kamer op 3 juli nog niet stemt over de nieuwe Mijnbouwwet. Dat zou 'onzorgvuldige besluitvorming' zijn, stellen de twee belangenorganisaties.

De Tweede Kamer debatteert donderdagmiddag over wijzigingen in de Mijnbouwwet.

Debat gaat wel door

Een ultieme poging van SP-Kamerlid Sandra Beckerman om het debat uit te stellen, werd donderdag afgewezen. De reden valt verkeerd bij het Gasberaad:

'De coalitie heeft het verzoek afgeserveerd met het argument dat de gaswinning niet naar beneden kan als de wet niet door gaat. Dat is niet waar! De gewijzigde Mijnbouwwet is niet noodzakelijk voor het op korte termijn bijsturen van het gaswinningsniveau. Daarvoor heeft de minister andere mogelijkheden en bevoegdheden tot zijn beschikking.'

Veel onduidelijk

Hoewel het debat dus doorgaat, hopen het Gasberaad en de Bodembeweging dat de stemming van volgende week wel uitgesteld wordt. Volgens de organisaties 'ontbreken er relevante feiten voor het zorgvuldig behandelen van de wijziging Mijnbouwwet'.

Zo zou de rechtspositie van Groningers nog onzeker zijn en is er onduidelijkheid over de gasdeal die Shell en ExxonMobil met minister Wiebes sloten. Ook de details van het nieuwe schadefonds moeten nog bekend worden, vinden de organisaties.

Lege tribunes, volle zaal?

Wanneer er op 3 juli toch gestemd wordt over de nieuwe Mijnbouwwet, zal het Gasberaad niet opnieuw afreizen naar Den Haag. In plaats daarvan worden de ontwikkelingen vanuit Groningen gevolgd, tijdens het evenement 'D'rop of D'ronder voor Groningen!'.