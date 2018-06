'Henk Kamp en ik waren het vaak niet met elkaar eens. Ik heb steeds geprobeerd de verbinding open te houden; anders bereik je niets. Maar als ik me te zichtbaar opstelde, heulde ik met de vijand.'

Morgen neemt 'aardbevingsburgemeester' Albert Rodenboog afscheid. In Noord Vandaag kijkt hij terug op 15 bewogen jaren.

1) Afscheid valt zwaar

Rodenboog verkreeg die bijnaam door zijn voorname rol bij de vele gesprekken tussen het ministerie, de CVW, de NAM én natuurlijk de inwoners van zijn gemeente. Zijn afscheid valt menig bewoner dan ook zwaar.



2) Slapeloze nachten

'Het bleef en bleef maar doorgaan. We hebben drie maanden in spanning gezeten.' De pyromaan die 't Zand teisterde bezorgde ook Rodenboog slapeloze nachten.



3) 'Opa Albert'

Ina Rodenboog is blij met de beslissing van haar man, die nu meer tijd voor zijn kleinkinderen krijgt.



