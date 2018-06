Deel dit artikel:











Live: Minister Wiebes 'Ik weet zeker dat de Kamer zijn eigen oordeel vormt' (Foto: NPO Politiek)

De Tweede Kamer debatteert vanavond over de Mijnbouwwet. Volg de ontwikkelingen in het debat hieronder in ons liveblog.

Het debat is ook live te volgen via NPO Politiek.