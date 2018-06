Gemeente Groningen gaat bomen kappen wegens essentaksterfte

De Gemeente Groningen gaat een groot aantal bomen kappen tussen de Leegeweg en de Friesestraatweg in de stad Groningen. Dat is volgens de gemeente noodzakelijk omdat de bomen zijn aangetast door essentaksterfte.

Ze hebben 'een slechte toekomstverwachting', schrijft de gemeente in een brief aan bewoners van de wijk Gravenburg en omstreken. Door essentaksterfte, dat wordt veroorzaakt door een schimmel die is overgekomen uit Oost-Europa, kunnen bomen grote takken verliezen of zelfs helemaal omvallen.

Niet vreemd

Essentaksterfte heeft inmiddels al duizenden bomen geveld in de provincie Groningen. Er wordt dan ook regelmatig besloten om bomen te kappen. In de zomer van 2017 bijvoorbeeld ging Staatsbosbeheer over tot de kap van duizenden essen, onder meer op het Hogeland, in Midden-Groningen en in Westerwolde.

Westerwolde

In mei van dit jaar maakte de gemeente Westerwolde bekend dat het iedere drie jaar alle 62.000 bomen gaat inspecteren. Dat is een hogere frequentie dan wettelijk noodzakelijk is, zei Wethouder Bart Huizing (PvdA). 'We hebben heel veel bomen, en de laatste jaren zie je dat er het één en ander gebeurt, bijvoorbeeld met de essentaksterfte.'

