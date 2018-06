Wereldkampioen Sarèl de Jong geeft TT-coureurs een lesje boksen

De kersverse wereldkampioen kickboksen Sarèl de Jong gaf donderdagmiddag een spoedcursus (kick)boksen aan zes van de beste motorcoureurs ter wereld. Dat deed zij samen met de Drentse bokskampioen Ben Tingen.

De spoedcursus, genaamd 'Kick and Rush', vond plaats op het motorcircuit in Assen, waar komend weekend de jaarlijkse TT plaatsvindt.

Conditie verbeteren

'Het is erg leuk om de coureurs de cursus te geven', zei De Jong tussen de bedrijven door. 'Ik hoorde al van een paar coureurs dat ze al wel iets aan boksen en kickboksen doen tijdens hun training. Het is ook hartstikke goed, want je traint je conditie.'

Volgens De Jong vonden de coureurs het hartstikke leuk om te doen en waren ze erg fanatiek. 'Of het hen, op het verbeteren van de conditie na, helpt bij het racen, is de vraag. Bovenal is het gewoon een leuke setting op de dag voor de TT.'

Coureurs

De coureurs die met Sarèl de bokshandschoenen aantrokken waren MotoGP-coureurs Scott Redding (Gresini Racing, twee jaar geleden nog derde tijdens de TT) en Hafizh Syahrin (Monster Yamaha Tech 3, die bijna bij alle wedstrijden tot nu toe dit seizoen WK-punten scoorde), Moto2-coureurs Fabio Quartararo (de winnaar van de laatste race in Barcelona), Bo Bendsneyder (de enige vaste GP-rijder dit seizoen) en Moto3-coureurs Enea Bastianini (winnaar in Barcelona) en Marco Bezzecchi, de leider in de WK-stand.

