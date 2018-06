Deel dit artikel:











Brandweer rukt uit voor dakbrand in Groninger binnenstad Rook komt van het dak af, van het pand in de Zwanestraat. (Foto: Patrick Wind/112 Groningen) Rook komt van het dak af, van het pand in de Zwanestraat. (Foto: Patrick Wind/112 Groningen)

De brandweer is donderdagavond uitgerukt voor een brand in de binnenstad van Groningen. Het vuur woedde op het dak van een pand in de Zwanestraat.

Niemand raakte gewond, en volgens de brandweer was het vuur snel onder controle. De brand is waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting in elektricteitsdraden van een zwembad op het dak. Onderzoek moet uitwijzen of dat inderdaad het geval is. Het is niet bekend hoe groot de schade is.