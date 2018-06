Delfzijlster Raad heeft nog te veel vraagtekens omtrent keuze voor afvalinzamelaar

De gemeenteraad van Delfzijl wilde donderdagavond nog geen nieuwe inzamelaar voor huishoudelijk afval vastleggen. Voor de raadsleden is er nog te veel onduidelijk om daarover te beslissen.

Over een halfjaar loopt het contract met de huidige inzamelaar af en daarom moet Delfzijl op zoek naar een nieuwe.

Meer scheiden

Appingedam heeft begin dit jaar gekozen voor het Friese bedrijf Omrin. Het college van Delfzijl neigt hier ook naar. Volgens wethouder IJzebrand Rijzebol zijn de Friezen goedkoper en kan dit bedrijf meer afval scheiden, waardoor er minder in de verbrandingsoven verdwijnt.

De raad zette hier echter de nodige vraagtekens bij, omdat Delfzijl voor 38.000 euro aandelen moet kopen in Omrin. Het gemeentebestuur heeft in hun ogen onvoldoende duidelijk gemaakt wat de gevolgen hiervan zijn.

'Je wil weten wat voor diensten je gaat afnemen', zegt Eduard Mulder van coalitiepartij VVD. 'In het voorstel ging het ook over zout strooien en onkruidbestrijding. Moeten we dat ook door Omrin laten doen?'

Waterstof

Oppositiepartij Lijst Stulp wil daarnaast kijken naar de andere offerte, van Milieudienst Groningen. Siewert van der Zweep: 'Ook dat is een goede optie. Zij willen vuilnis ophalen met wagens die rijden op waterstof. Laat dat nou net door AkzoNobel hier in Delfzijl gemaakt worden.'

Volgens IJzebrand Rijzebol gaat het alleen om het inzamelen van afval en zijn de Groningers daarin zo'n vijftien procent duurder. Daarnaast laat Delfzijl het afval al verwerken door Omrin. 'We willen alles graag in één hand houden, want ze doen uitstekend werk, dus daarom willen we ook het inzamelen door hen laten doen.'

Onderhandelen

Fusiepartner Loppersum is voor de komende jaren nog aangesloten bij de Milieudienst. De raad ziet graag eenheid, aangezien de fusie in 2021 steeds dichterbij komt. Volgens Rijzebol wordt dat onderwerp van gesprek in de onderhandelingen tussen de drie gemeenten.

Daarnaast heeft Loppersum dit jaar diftar ingevoerd. Volgens Rijzebol gaat dat niet gebeuren in Delfzijl: 'Dat kan voor een plattelandsgemeente prima, maar in steden is dat niet te doen, al die afvalbakken voor de deur.'

De raad krijgt de komende weken meer info over de beoogde nieuwe afvalinzamelaar. Voor de zomervakantie hakt Delfzijl de knoop door.