Groninger Ton Baas wordt waarnemend burgemeester Aa en Hunze

Groninger Ton Baas (71) wordt waarnemend burgemeester van de gemeente Aa en Hunze. De in Midwolda geboren Baas vervangt burgemeester Piet van Dijk, die om medische redenen thuis zit.

Dat meldt RTV Drenthe.

Vaker waarnemer

VVD'er Baas begint per 1 juli in de Drentse gemeente. Eerder was hij al waarnemend burgemeester in Midden-Drenthe en de Friese gemeenten Opsterland, Dongeradeel en Boornsterhem.

'Tijd nemen om te herstellen'

De aanstelling van Baas als waarnemer is besloten door commissaris van de koning Jetta Klijnsma, in overleg met het gemeentebestuur van Aa en Hunze. Vice-voorzitter Bertus Reinders van de gemeenteraad maakte de tijdelijke aanstelling bekend.

Over de afwezigheid van Van Dijk meldt Reinders dat deze 'op medisch advies thuis moet blijven om alle tijd te nemen om te herstellen'.

Tot wanneer Ton Baas als waarnemer aanblijft is niet bekend.

