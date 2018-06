Slagter zet met Oranje belangrijke stap richting WK

Donar-speler Arvin Slagter heeft met de Orange Lions een belangrijke stap gezet richting het wereldkampioenschap basketbal volgend jaar in China.

De aanvoerder van Oranje won in MartiniPlaza met zijn team overtuigend van Roemenië (77-52).

Opdracht

Het team van bondscoach Toon van Helfteren had vooraf een duidelijke opdracht: met meer dan zeven punten verschil winnen van de Roemenen. Daarmee zou een een plek in de laatste kwalificatieronde veiliggesteld worden. In november verloor Oranje in Roemenië met 75-68.

Wedstrijd

Aan de opdracht werd ruim voldaan. Halverwege stond Oranje al met negen punten voor (33-24). Na het derde kwart was het verschil zeventien punten (56-39).

Topscorer van Oranje was oud-Donar speler Yannick Franke met 18 punten. Thomas van der Mars maakte er 15. Arvin Slagter was goed voor 5 punten.

Italië

Zondag speelt het Nederlands team opnieuw in MartiniPlaza, dan is Italië de tegenstander. Ook die wedstrijd is van belang, want de resultaten uit de eerste kwalificatieronde worden meegenomen naar de laatste kwalificatieronde, die later deze zomer gespeeld wordt.

