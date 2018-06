OM: Voorwaardelijke celstraf voor tbs'er die uit zijn vel sprong

Het Openbaar Ministerie eist tegen een 30-jarige tbs'er één jaar voorwaardelijke celstraf voor een aanval op andere patiënten en medewerkers in de Van Mesdagkliniek in Groningen.

Het betreft een voorwaardelijke straf, zodat zijn tbs-behandeling niet wordt onderbroken.

Breuk en deuk

De man sloeg in november 2016 met houten blokken een medewerker van de kliniek tegen het hoofd. Het slachtoffer liep een breuk en een deuk in zijn schedel op. Een andere medewerker en een patiënt kregen ook klappen.

Blindedarm

De man gaf als verklaring voor zijn daad dat hij niet goed in zijn vel zat. Hij had net een blindedarmoperatie gehad en vond dat hij niet voldoende met rust werd gelaten. Hij was op dat moment onder invloed van cocaïne. De man verblijft nu in een andere kliniek.

De rechter doet over twee weken uitspraak.