Gemeenten doen reddingspoging voor ziekenhuiszorg in Zuidoost-Groningen

De gemeenten in Zuidoost-Groningen en een deel van Drenthe slaan de handen ineen om het Refaja-ziekenhuis in Stadskanaal overeind te houden.

Daarvoor wordt de zogeheten 'Taskforce Zorg Zuidoost-Groningen' opgericht. Die moet voor 1 januari 2019 een plan de campagne presenteren. De gemeenten hopen dat zorggroep Treant, waar het Refaja-ziekenhuis onder valt, de aangekondigde reorganisatie tot die tijd uitstelt.

Onacceptabel

Het Refaja is nu nog een volledige ziekenhuis, maar Treant wil het afslanken tot een poliklinisch ziekenhuis. Acute, complexe en klinische zorg zou dan worden ondergebracht in een nieuw te bouwen locatie in Drenthe. Maar dat vinden de gemeenten in Zuidoost-Groningen en een deel van Drenthe onacceptabel.

Alternatief scenario

'Er is een altenatief scenario ontwikkeld dat passende en toekomstbestendige zorg waarborgt', aldus de gemeente Stadskanaal. 'Door intensief samen te werken met huisartsen en verloskundigen, de omliggende ziekenhuizen en andere zorgpartners kan goede ziekenhuiszorg in het Rafaja voor de 80.000 inwoners van het gebied behouden blijven.'

