Kamerleden van coalitie en oppositie geschokt door deel gasdeal

In de Tweede Kamer is geschokt gereageerd omdat de Staat voor een groter deel moet meebetalen aan 6.000 oude schadegevallen door aardbevingen in Groningen.

In een marathondebat over het beëindigen van de gaswinning meldde minister Eric Wiebes (Economische Zaken) dat deze gevallen onder een nieuw akkoord met de NAM en haar aandeelhouders Shell en Exxon Mobil vallen.

'Redelijk in shock'

Regeringspartijen CDA en D66 toonden zich verbolgen. Agnes Mulder (CDA) zei 'toch wel redelijk in shock' te zijn. Ze deed een dringend moreel appel op de bedrijven om helderheid te geven. Ze weten zelf ook dat ze deel hebben aan die 6.000 schadegevallen, zei Mulder.

Dan krijgt de NAM als cadeautje voor dat jarenlange traineren dat de Staat een groter deel van die kosten gaat betalen Rob Jetten - Kamerlid D66

'Jarenlang getraineerd'

Rob Jetten (D66): 'Je hebt de NAM die jarenlang heeft getraineerd bij schadeafhandeling, waar we als Kamer en ook deze minister de NAM een aantal keren stevig heeft moeten aanpakken om die oude schadegevallen eindelijk fatsoenlijk en ruimhartig af te handelen. Dat is dus jarenlang getraineerd. Dat zijn we nu in hoog tempo aan het afhandelen. Dat willen we voor 1 juli afgehandeld hebben.'

'Dan is er in de tussentijd een nieuw akkoord gesloten, en dan krijgt de NAM als cadeautje voor dat jarenlange traineren dat de Staat een groter deel van die kosten gaat betalen.'

'Integraal contract'

Wiebes reageert: 'Laten we niet in dit soort termen van cadeautjes spreken. Er is een integraal contract gesloten. Wij hebben de oliemaatschappijen 70 miljard aan gaswaarde onder de grond laten liggen. Er moest een datum gekozen worden.'

'Ik vind het heel pijnlijk'

'Het hoge woord is eruit', aldus Sandra Beckerman (SP), nadat Wiebes het had erkend. 'Ik vind het heel pijnlijk.' Op Twitter schrijft ze: 'Geweldige deal voor Shell en Exxon Mobil. Jarenlang traineren en nu minder betalen voor schade.'

'Heel lelijke aap uit de mouw'

Henk Nijboer van oppositiepartij PvdA sprak over een heel lelijke aap uit de mouw: 'Hier wreekt zich dat de minister zijn gang ging zonder instemming van het parlement vooraf. Een financieel en moreel onbegrijpelijk akkoord.'

'We hebben jarenlang discussie gehad over de NAM en mensen die gemolesteerd werden, en vastliepen in procedures. Nou blijkt bij deze deal ineens dat Shell en Exxon daar minder voor hoeven te betalen. Het is toch onbegrijpelijk dat de minister zo'n deal heeft gesloten?'

'Ik ga me er sterk op maken dat dit onderdeel er uit gaat. Ik hoop dat daar een meerderheid voor komt', besluit Nijboer.

Vraag is of antwoord klopt

Het ministerie is na alle commotie zelf ook gaan twijfelen. Een woordvoerder laat weten dat het gaat uitzoeken onder welke afspraken de oude schadegevallen vallen.

