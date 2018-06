Staking in het streekvervoer: deze bussen rijden wel

De landelijke staking in het streekvervoer gaat de derde dag in. Opnieuw zijn er een beperkt aantal bussen dat wel rijdt.

Deze bussen van Qbuzz rijden wel

- de stadslijnen 1, 2, 3, 5 (in de spits rijdt de bus door tot Annen), 7, 10 en lijn 15 naar Zernike

- lijn 50 naar Assen

- de bus naar Groningen Airport Eelde

- de bus tussen Gieten en Assen

- De bus tussen Groningen en Lauwersoog

- lijn 300 naar Emmen

- lijn 3 sluit in Hoogkerk aan op de bussen naar Peize, Roden en Leek.

TT

Grote vraag is of komend weekend de bussen richting het TT-circuit in Assen wel rijden. Daar worden tienduizenden mensen verwacht. Woordvoerder Michel van der Mark van Qbuzz heeft daar vertrouwen in.

'We kunnen alles naar de TT rijden. Er zijn gelukkig vrijwillige chauffeurs gevonden. Daarnaast zijn er langzaam ook wat meer werkwillige chauffeurs bijgekomen. Bovendien merken we ook bij de bonden dat die de TT belangrijk vinden.'

Hoe nu verder?

De vraag is of er in en na het weekend opnieuw gestaakt gaat worden. Waar FNV de staking voor onbepaalde tijd uitriep, liet vakbond CNV weten in eerste instantie drie dagen te gaan staken. Vrijdag is hiervan de laatste dag.'

'Ik heb begrepen dat er vanavond een besluit over wordt genomen', zegt Van der Mark. 'Ik hoor wel geluiden dat er komende week misschien alleen in de daluren wordt gestaakt, maar dat krijgen we niet bevestigd. We moeten afwachten.'

Geld terug

Wie een abonnement voor de bus heeft, heeft recht op een vergoeding. Van der Mark: 'Dat geldt wanneer er langer dan twee dagen gestaakt wordt. Dus dat is nu inderdaad aan de orde.'

Op de site van Qbuzz staat hierover meer informatie. Volgens Van der Mark hebben tot nu toe zo'n tien mensen hiervan gebruik gemaakt.

