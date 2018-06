Woningcorporatie kiest voor sloop en nieuwbouw in De Wijert

Woningcorporatie De Huismeesters gaat 260 huurwoningen in de stad-Groninger wijk De Wijert slopen en herbouwen.

De bewoners van de huizen klagen al jaren over vocht, tocht en schimmel. De keus voor sloop is ook niet zomaar gemaakt, meldt De Huismeesters. Uit onderzoek blijkt dat groot onderhoud de klachten niet verhelpt.

Verhuisvergoeding

'Ook blijven aspecten als geluidisolatie en woonkwaliteit onder de huidige normen. Daarom is besloten de woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw', aldus de woningcorporatie.

De bewoners zijn inmiddels geïnformeerd over het besluit. Zij gaan vallen onder het Sociaal Plan Wijkvernieuwing. Dit regelt onder andere de verhuiskostenvergoeding en de regels over het verhuizen.

Verkoop van woningen

Daarnaast verkoopt De Huismeesters in totaal 112 woningen. De verkoopopbrengst wordt ingezet om de nieuwbouw te betalen. De woningen worden verkocht op het moment dat de bewoner de keuze heeft gemaakt om te verhuizen.

De buitenkant van deze woningen wordt nog aangepakt, met onder meer nieuwe kozijnen en betere isolatie.

Planning

In juli vinden bewonersbijeenkomsten plaats. De verwachting is dat in 2022 met de nieuwbouw wordt gestart. De bedoeling is dat de huizen in drie jaar tijd allemaal zijn vervangen.

