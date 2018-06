Zonovergoten zomerweer in aantocht: 'Aangenaam en niet benauwd'

Haal je zwembroek en roze flamingo maar van zolder, want het zomerweer houdt aan. Komend weekend wordt het 'zonovergoten', zegt weervrouw Harma Boer. En ook daarna ziet het er zomers uit.

Als het boven de 25 graden wordt, kan het al snel 'te warm' of 'te benauwd' voelen. Daar hebben we deze dagen minder last van zegt Harma: 'We blijven in het noorden een beetje achter qua temperatuur door de noordelijke wind. Daardoor is het hier heel aangenaam.'

Zomers weekend

Elders in het land worden dit weekend de tropische grens van 30 graden doorbroken. Dat gebeurt in onze provincie niet.

Zaterdag blijft het kwik steken op zo'n 27 graden, zondag is dat een graadje warmer.

En dat blijft nog even

De dagen na het weekend zien er ook goed uit. Het wordt zelfs nog wat warmer dan in het weekend. 'Het is compleet zomer en volop genieten van heel veel zon en warmte', zegt Harma.

'Maar wel goed opletten, want we hebben een stralend blauwe lucht: goud smeren dus. En genoeg drinken en daar bedoel ik wel wotter mee.'