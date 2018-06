Deel dit artikel:











Refaja-eigenaar: 'Gemeenten gebruiken verkeerde veronderstellingen en onjuiste gegevens' (Foto: Treant Zorggroep)

De gemeenten in Zuidoost-Groningen en Drenthe spreken niet de waarheid in hun rapport 'Een alternatief scenario voor behoud ziekenhuiszorg in de regio'.

Geschreven door Martijn Folkers

Verslaggever

Dat laat Zorggroep Treant in een reactie weten op de reddingspoging van de lokale overheden. Die willen het Refaja Ziekenhuis behouden, inclusief de afdelingen verloskunde en klinische geneeskunde. 'Foute feiten' 'Het rapport laat zien dat gemeenten zeer betrokken zijn bij 'hun' ziekenhuis', stelt de zorggroep in een verklaring. 'Dat wordt door Treant gewaardeerd. Maar het laat helaas ook zien dat de voorstellen gebaseerd zijn op verkeerde veronderstellingen en onjuiste gegevens.' Volgens Treant gebruiken de gemeenten foute feiten. De zorggroep noemt als voorbeeld dat de gemeenten stellen dat alleen Treant kampt met vergrijzing en personeelstekorten. 'Andere ziekenhuizen staan voor dezelfde opgaven. De bundeling van zorg in de nieuwbouw van het Ommelander ziekenhuisgroep is hiervan een goed voorbeeld.' Ziekteverzuim De gemeenten stellen daarnaast dat Treant onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg staat. 'Dat is niet het geval. Ook de bewering dat het ziekteverzuim bij onze organisatie hoog zou zijn, is niet correct. Treant scoort juist met een aanpak die leidt tot een laag ziekteverzuim.' Treant zegt de samenwerking met alle belanghebbenden aan te willen gaan om de visie op zorg in de regio 'aan te scherpen.' Volgens de organisatie moeten de gemeenten dan geen leugens verkondigen. 'Dat kan alleen vruchten afwerpen als de feiten worden rechtgedaan.' Alternatief scenario De gemeenten Stadskanaal, Veendam, Pekela, Westerwolde en de Drentse gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze willen dat Treant het voorgenomen besluit om de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in het Refaja Ziekenhuis uitstelt. Zo willen de gemeenten, samen met de provincie de tijd krijgen om met een alternatief scenario te komen om het Refaja een volwaardig ziekenhuis te laten zijn. Treant heeft in haar verklaring geen reactie op dat verzoek opgenomen. Lees ook: - Gemeenten doen reddingspoging voor Refaja Stadskanaal

- Raad Stadskanaal tegen eigenaar Refaja: 'U heeft een liquiditeitsprobleem'

- Actie 'Red ons Refaja' trekt honderdvijftig demonstranten

- 'Laat de hele regio met Treant om tafel gaan'